Милан пытался подписать Малиновского летом

Летом 2021 года «Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. «Россонери» рассматривали его в качестве замены Хакану Чалханоглу, который на правах свободного агента ушел в «Интер».
Однако дальше интереса дело не зашло. «Аталанта» не имела намерений продавать украинского хавбека.
В нынешнем сезоне на счету Малиновского 7 голов и 2 ассиста в 26 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Источник — Calciomercato
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