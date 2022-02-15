Милан пытался подписать Малиновского летом

Летом 2021 года «Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. «Россонери» рассматривали его в качестве замены Хакану Чалханоглу, который на правах свободного агента ушел в «Интер».

Однако дальше интереса дело не зашло. «Аталанта» не имела намерений продавать украинского хавбека.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 7 голов и 2 ассиста в 26 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.