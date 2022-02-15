Ашраф ХАКИМИ: «Реал решил сделать ставку на других футболистов»

Воспитанник «Реала» сыграет против своего родного клуба

  • 15.02.2022 07:55
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Ашраф ХАКИМИ: «Реал решил сделать ставку на других футболистов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник ПСЖ и воспитанник «Реала» Ашраф Хакими накануне очной встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, почему летом прошлого года перешел из «Интера» именно в ПСЖ:

«Когда я уходил из «Интера» — «Реал» имел первоочередное право выкупа. Тем не менее, они им не воспользовались, так как решили сделать ставку на других футболистов. Я согласился на предложение ПСЖ, так как видел их заинтересованность во мне».

Матч ПСЖ – «Реал» состоится сегодня, 15 февраля.

Источник — Marca

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