Ашраф ХАКИМИ: «Реал решил сделать ставку на других футболистов»

Защитник ПСЖ и воспитанник «Реала» Ашраф Хакими накануне очной встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, почему летом прошлого года перешел из «Интера» именно в ПСЖ:

«Когда я уходил из «Интера» — «Реал» имел первоочередное право выкупа. Тем не менее, они им не воспользовались, так как решили сделать ставку на других футболистов. Я согласился на предложение ПСЖ, так как видел их заинтересованность во мне».

Матч ПСЖ – «Реал» состоится сегодня, 15 февраля.