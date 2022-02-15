Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – это не обязанность»

Защитник «Манчестер Сити» - о матче против «Спортинга»

  • 15.02.2022 07:07
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Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – это не обязанность»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (15 февраля):

«Мы на верном пути. Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в Премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди «Спортинг», и мы постараемся его обыграть.

«Спортинг» — большой клуб, у них отлично работает юношеская академия. Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Нани и многие другие... Нужно относиться к сопернику с уважением, тем более, что сейчас он возвращается на былые высоты.

Победа в Лиге чемпионов — это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность. У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир».

Источник — УЕФА

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