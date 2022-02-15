Карим БЕНЗЕМА: «Люди всегда ждут от Месси голов»

Форвард «Реала» - о матче против ПСЖ

  • 15.02.2022 06:17
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Карим БЕНЗЕМА: «Люди всегда ждут от Месси голов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (15 февраля):

«Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен.

Завтра в нашем противостоянии будет новая глава. Неймар — тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для ПСЖ его возвращение в строй — прекрасная новость».

Источник — УЕФА

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