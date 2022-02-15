Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы не собираемся играть роль аутсайдеров»

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у «Реала», но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде.

Здесь нет такого, что на одну команду давление больше, чем на другую. Я уважаю «Реал», это один из самых больших клубов в мире, который выиграл все. Однако, на мой взгляд, в этой паре фаворита нет. С учетом уровня игроков это вполне мог бы быть финал», - сказал Почеттино.

Матч ПСЖ – «Реал Мадрид» состоится во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.