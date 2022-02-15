Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта игра достойна финала Лиги чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой матч подготовить команду не очень сложно - все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.

Мы уверены в себе перед матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок», - сказал Анчелотти.

Матч ПСЖ – «Реал Мадрид» состоится во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.