Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта игра достойна финала Лиги чемпионов»

Наставник «Реала» – о предстоящем матче с ПСЖ

  • 15.02.2022 03:57
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта игра достойна финала Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой матч подготовить команду не очень сложно - все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.

Мы уверены в себе перед матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок», - сказал Анчелотти.

Матч ПСЖ – «Реал Мадрид» состоится во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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