Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нам нужно по два равноценных игрока на каждую позицию»

Наставник «Днепра-1» доволен кадровой политикой клуба

  • 15.02.2022 02:20
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нам нужно по два равноценных игрока на каждую позицию»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал приглашение в клуб левого защитника Габриэля Бусанелло.

«Он нам необходим по позиции, ведь Чуже ушел. Нам нужен был латераль. Мы взяли в аренду Вантуха, но нам нужно по два равноценных футболиста на каждую полицию. Команде подходят игровые характеристики Бусанелло. Вантух футболист более оборонительного плана, а он -  атакующего. Думаю, между ними будет хорошая конкуренция, которая пойдет на пользу клубу», - сказал Йовичевич.

Бусанелло – воспитанник «Шапекоэнсе», который ранее также выступал за бразильские Фредерикенсе, Эркилио Луис и Эспорте Пелотас на правах аренды. В 2021 году Бусанелло провел 40 матчей за «Шапекоэнсе» во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности