Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Нам нужно по два равноценных игрока на каждую позицию»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал приглашение в клуб левого защитника Габриэля Бусанелло.

«Он нам необходим по позиции, ведь Чуже ушел. Нам нужен был латераль. Мы взяли в аренду Вантуха, но нам нужно по два равноценных футболиста на каждую полицию. Команде подходят игровые характеристики Бусанелло. Вантух футболист более оборонительного плана, а он - атакующего. Думаю, между ними будет хорошая конкуренция, которая пойдет на пользу клубу», - сказал Йовичевич.

Бусанелло – воспитанник «Шапекоэнсе», который ранее также выступал за бразильские Фредерикенсе, Эркилио Луис и Эспорте Пелотас на правах аренды. В 2021 году Бусанелло провел 40 матчей за «Шапекоэнсе» во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.