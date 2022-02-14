ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 объявил о подписании защитника Шапекоэнсе

Украниский клуб арендовал Габриэля Бусанелло

  • 14.02.2022 14:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 объявил о подписании защитника Шапекоэнсе
© СК Днепр-1

«Днепр-1» объявил о подписании бразильского левого защитника Габриэля Бусанелло.

Украинский клуб арендовал футболиста до конца сезона 2021/22 с опцией выкупа.

23-летний защитник взял себе 6-й номер.

Бусанелло за свою карьеру играл за «Шапекоэнсе», «Униан Фредерикуэнсе», «Пелотас».

Бразильский воспитанник «Шапекоэнсе» провел в бразильской Серии А в 2021 году 30 матчей и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн. евро. Контракт игрока с бразильским клубом будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ранее «Днепр-1» подписал еще одного бразильца Фелипе Пиреса.

Источник — СК Днепр-1

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