ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 объявил о подписании защитника Шапекоэнсе

«Днепр-1» объявил о подписании бразильского левого защитника Габриэля Бусанелло.

Украинский клуб арендовал футболиста до конца сезона 2021/22 с опцией выкупа.

23-летний защитник взял себе 6-й номер.

Бусанелло за свою карьеру играл за «Шапекоэнсе», «Униан Фредерикуэнсе», «Пелотас».

Бразильский воспитанник «Шапекоэнсе» провел в бразильской Серии А в 2021 году 30 матчей и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн. евро. Контракт игрока с бразильским клубом будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ранее «Днепр-1» подписал еще одного бразильца Фелипе Пиреса.