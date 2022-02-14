ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 объявил о подписании защитника Шапекоэнсе

«Днепр-1» объявил о подписании бразильского левого защитника Габриэля Бусанелло.
Украинский клуб арендовал футболиста до конца сезона 2021/22 с опцией выкупа.
23-летний защитник взял себе 6-й номер.
Бусанелло за свою карьеру играл за «Шапекоэнсе», «Униан Фредерикуэнсе», «Пелотас».
Бразильский воспитанник «Шапекоэнсе» провел в бразильской Серии А в 2021 году 30 матчей и забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн. евро. Контракт игрока с бразильским клубом будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Ранее «Днепр-1» подписал еще одного бразильца Фелипе Пиреса.
Источник — СК Днепр-1
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