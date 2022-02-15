25-й тур
Специя
1 : 2
Фиорентина
14.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина вырвала победу у Специи, Коваленко остался в запасе

Кшиштоф Пентек не реализовал пенальти, пробив в штангу, но затем исправился

  • 15.02.2022 00:14
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Фиорентина вырвала победу у Специи, Коваленко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» победила «Специю» (2:1).

На 17-й минуте у «фиалок» Кшиштоф Пентек не реализовал пенальти, пробив в штангу, но затем исправился в конце первого тайме.

Кевин Агудело сравнял счет для «Специи», но в конце Софьян Амрабат забил победный мяч. Украинец Виктор Коваленко остался в резерве у хозяев поля.

«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает 8-е место. «Специя» имеет 26 очков и находится на 14-й позиции.

Серия А. 25-й тур

Специя – Фиорентина – 1:2

Голы: Агудело, 74, Пентек, 42 – Амрабат, 89.

Нереализованный пенальти: Пентек, 17.

Специя: Проведель, Сала (Колли, 57), Реца, Кивер, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре (Бурабия, 76), Манай (Нзола, 56), Верде, Гьяси (Агудело, 57).

Фиорентина: Терраччано, Бираги, Миленкович, Одриосола, Игор, Кастровилли (Иконе, 85), Мале (Данкан, 62), Амрабат, Пентек (Кабрал, 79), Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 78).

Предупреждения: Реца, 78. Амиан, 84 – Кастровилли, 67.

Судья: Маркетти (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Софьян Амрабат (Фиорентина).
74' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Агудело (Специя).
42' ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

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