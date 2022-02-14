Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 14.02.2022 23:53
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Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марез и Зинченко

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» – «Ман Сити».

«Накануне матча с «Ман Сити» лиссабонцы сыграли принципиальное дерби с «Порту» в рамках внутреннего чемпионата. В той встрече «Спортинг» выиграл первый тайм со счетом 2:1, но «драконам» удалось сравнять счет и поединок завершился вничью 2:2.

«Ман Сити» в феврале в рамках АПЛ добыл три уверенные победы. Подопечные Пепа Гвардиолы переиграли «Фулхэм» (4:1), «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (4:0).

В своей истории соперники играли между собой два раза. Это были матчи 1/8 финала Лиги Европы 2011/2012. В Лиссабоне тогда победили португальцы со счетом 1:0, а в Англии оказались сильнее «горожане» (3:2). В итоге дальше прошла португальская команда.

Я думаю, что «Спортингу» очень тяжело будет в этой игре. Я думаю, что «Ман Сити» добьется комфортного для себя результата уже в первой игре на выезде. Мне кажется, «горожане» обыграют в Португалии «Спортинг», – сказал Бартулович.

Матч «Спортинг» – «Ман Сити» состоится 15 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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