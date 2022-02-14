В ФИФА приняли решение по скандальному матчу между Бразилией и Аргентиной

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение по поводу матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины, который был прерван в самом начале игры.

Принято решение, что поединок будет переигран. Дата и место пока не определены.

Бразильская федерация футбола оштрафована на 500 тысяч швейцарских франков, а Ассоциация футбола Аргентины – на 200 тысяч швейцарских франков. Кроме-того, за отмену матча обе федерации заплатят по 50 тысяч швейцарских франков.

Футболисты сборной Аргентины Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро дисквалифицированы на 2 матча под эгидой ФИФА, поскольку прилетели в Бразилию с нарушениями местного законодательства.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины был прерван на 4-й минуте 5 сентября 2021 года.