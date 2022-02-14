Матч Динамо U-19 в ЮЛЧ могут перенести из Украины

Все из-за возможной военной агрессии России

  • 14.02.2022 19:26
  • 853 просмотра
  • 4 комментария
Матч Динамо U-19 в ЮЛЧ могут перенести из Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» Киев U-19 может провести домашний матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» на нейтральной территории.

Это связано с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Клубы обсудят возможное проведение матча на нейтральной территории. Если же поединок таки состоится в Киеве, «Спортинг» будет рассматривать альтернативные варианты того, как команда сможет добраться в столицу Украины на игру.

Домашний матч против «Спортинга» «Динамо» U-19 должно провести 1 или 2 марта.

Источник — Record.pt

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 14.02.2022 19:42
    +2
    Как-то несерьезно. Ориентироваться на события, которые могут произойти или нет. Глупо. Украину изолируют, а Россию - зачинщика нет. И наверняка евроматчи позволят проводить там. Повезло Европе, что нет общей границы с русскими.
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    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 19:35
    +2
    В ближайшее время международных событий в Украине не будет - это факт. И многие легионеры разбегутся. В украинском баскетболе, за пару дней, почти американцев не осталось. Но больше всего выбешивают олигархи, которые, как крысы, убежали самые первые
    Ссылка
    online
    OKs100, 14.02.2022 19:44
    +1
    Ретро Футбол, 14.02.2022 19:35
    В ближайшее время международных событий в Украине не будет - это факт. И многие легионеры разбегутся. В украинском баскетболе, за пару дней, почти американцев не осталось. Но больше всего выбешивают олигархи, которые, как крысы, убежали самые первые
    Это вас удивило? Эти люди десятилетиями обворовывают каждого украинца. Что вы от них хотели?
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    Алексей Голяченко, 14.02.2022 19:39
    0
    Вот этого я больше всего и боялся. Хотел пойти на матч. Вот зараза
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