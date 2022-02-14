Матч Динамо U-19 в ЮЛЧ могут перенести из Украины

«Динамо» Киев U-19 может провести домашний матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» на нейтральной территории.

Это связано с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Клубы обсудят возможное проведение матча на нейтральной территории. Если же поединок таки состоится в Киеве, «Спортинг» будет рассматривать альтернативные варианты того, как команда сможет добраться в столицу Украины на игру.

Домашний матч против «Спортинга» «Динамо» U-19 должно провести 1 или 2 марта.