Источник: Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщают испанские СМИ.

У португальца не складываются отношения с главным тренером команды Ральфом Рангником, также Роналду недоволен уровнем результатов «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, 37-летний форвард доволен жизнью в Манчестере, нравится в городе и его семье.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.