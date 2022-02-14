Источник: Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед

Португальца не все устраивает в клубе

  • 14.02.2022 17:41
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Источник: Роналду не собирается покидать Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщают испанские СМИ.

У португальца не складываются отношения с главным тренером команды Ральфом Рангником, также Роналду недоволен уровнем результатов «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, 37-летний форвард доволен жизнью в Манчестере, нравится в городе и его семье.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник — AS

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