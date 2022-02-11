Роналду проведет переговоры по поводу своего будущего в Манчестер Юнайтед

Португальского форварда не устраивает его карьера в английском клубе

  • 11.02.2022 11:38
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Роналду проведет переговоры по поводу своего будущего в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обдумывает свое будущее в английском клубе.

Пока футболист не может полностью реализовать свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Криштиану не помог уход Сульшера с поста главного тренера, а отношения с новым наставником «красных дьяволов» Ральфом Рангником у него пока не сложились.

Роналду намерен провести переговоры со своим агентом Хорхе Мендешем по поводу своей карьеры в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» минувшим летом за €15 миллионов. В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ориентировочная стоимость Роналду составляет €35 миллионов.

Источник — Daily Star

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