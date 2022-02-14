Руслан НЕЩЕРЕТ: «Из-за защитной маски ребята называют меня Бэтменом»

Молодой вратарь «Динамо» рассказал о своей травме

  • 14.02.2022 16:00
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Руслан НЕЩЕРЕТ: «Из-за защитной маски ребята называют меня Бэтменом»
© ФК Динамо Киев

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своей ужасной травме, которую он получил в контрольном матче против норвежского «Буде-Глимт» (1:1).

«Сразу после повреждения, чувствовал себя очень плохо – не мог нормально дышать. Меня это беспокоило, очень болел нос. Сразу после возвращения в Киев в тот же день мне сделали операцию и потихоньку начался процесс восстановления.

Из-за защитной маски, которую приходится носить на тренировках, ребята называют Бэтменом и Спайдерменом. Однако маска играет очень важную функцию – защищает мой нос.

Если честно, думал после возвращения будет очень тяжело. Но начал тренироваться – все очень хорошо, ножки легкие, задышки почти нет. Чувствую себя отлично.

А вот когда сидел дома, со стороны за ребятами было очень тяжело наблюдать. Они тренируются и играют, а ты лежишь и ничего не делаешь, даже не можешь нормально пробежаться из-за запрета врачей. Было тяжело», - сказал Нещерет.

Источник — ФК Динамо Киев

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