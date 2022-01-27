ВИДЕО. Разбили нос. Голкипер Динамо не смог доиграть матч на сборе

Руслану Нещерету здорово досталось в товарищеском матче

  • 27.01.2022 15:30
  • 2156 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Разбили нос. Голкипер Динамо не смог доиграть матч на сборе
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Контрольный матч против норвежского клуба «Буде-Глимп» печально завершился для вратаря «Динамо» Руслана Нещерета.
 
Молодой голкипер во втором тайме заменил Георгия Бущана, игравшего в первой половине встречи, но вскоре сам вынужден был покинуть поле. На 56-й минуте после столкновения с соперником Руслан не смог продолжить игру, место в воротах снова занял основной голкипер киевлян.
 
Отметим, что матч завершился ничьей 1:1.
 
Эпизод на видео с 1:18:00

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 27.01.2022 15:36
    +1
    Сильно засадил. Может и перелом.
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