ВИДЕО. Разбили нос. Голкипер Динамо не смог доиграть матч на сборе

Контрольный матч против норвежского клуба «Буде-Глимп» печально завершился для вратаря «Динамо» Руслана Нещерета.



Молодой голкипер во втором тайме заменил Георгия Бущана, игравшего в первой половине встречи, но вскоре сам вынужден был покинуть поле. На 56-й минуте после столкновения с соперником Руслан не смог продолжить игру, место в воротах снова занял основной голкипер киевлян.



Отметим, что матч завершился ничьей 1:1.



Эпизод на видео с 1:18:00