ЛЕВЧЕНКО: «Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого «Шахтера» в польскую «Краковию».

«Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в «Краковии»!», — написал Левченко.

Контракт Коноплянки с «Краковией» рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.