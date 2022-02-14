ЛЕВЧЕНКО: «Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел»

Специалист надеется, что украинский полузащитник заиграет в «Краковии»

  • 14.02.2022 16:11
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
ЛЕВЧЕНКО: «Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел»
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого «Шахтера» в польскую «Краковию».

«Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в «Краковии»!», — написал Левченко.

Контракт Коноплянки с «Краковией» рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 14.02.2022 16:50
    0
    да ну на, ещё напрягаться
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