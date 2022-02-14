ЛЕВЧЕНКО: «Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого «Шахтера» в польскую «Краковию».
«Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в «Краковии»!», — написал Левченко.
Контракт Коноплянки с «Краковией» рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.
Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушёл из футбола. Удачи в Краковии!👏🏽🙏🏽— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 11, 2022
Источник — Twitter
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