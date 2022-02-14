Ювентус заинтересовался полузащитником Ливерпуля

27-летний центральный полузащитник английского «Ливерпуля» Наби Кейта попал в поле зрения туринского «Ювентуса».

У футболиста осталось 17 месяцев по контракта с «красными». Ранее сообщалось, что игроком интересуются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Но считается, что «Ювентус» находится в более выгодном положении по сравнению с другими клубами. Туринцы собираются предложить за игрока €30 миллионов будущим летом.

Наби защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2018 года после перехода из «Лейпцига» за €60 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за английскую команду 18 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Кейта составляет €30 миллионов.