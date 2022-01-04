Барселона и Бавария поспорят за звезду Ливерпуля

Каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в подписании 26-летнего гвинейского центрального полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта.

Также футболистом интересуются итальянские «Рома» и «Милан», но наиболее весомой выглядит текущая позиция «Барселоны».

Кейта готов покинуть «Ливерпуль» из-за нехватки игрового времени, несмотря на то, что его контракт с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

Наби защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2018 года после перехода из «Лейпцига» за €60 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за английскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Кейта составляет €30 миллионов.