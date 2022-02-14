ФОТО. Петраков прибыл в тренировочный лагерь Динамо

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. 13 февраля команда провела контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии «Инджии», в котором одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Сразу после финального свистка те футболисты, которые провели на поле меньше времени, появившись в ходе второго тайма, остались на поле и приступили к дополнительной тренировке. А на второй день сбора в программе работы команды числилось два занятия.

Сегодня, 14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Уже 24 марта динамовцам в составе сине-желтой жены предстоит сойтись в поединки с шотландцами в плей-офф квалификации на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, до этого Петраков побывал в лагерях «Шахтера» и «Днепра-1».

ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев