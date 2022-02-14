ФОТО. Петраков прибыл в тренировочный лагерь Динамо

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. 13 февраля команда провела контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии «Инджии», в котором одержала уверенную победу со счетом 4:0.
Сразу после финального свистка те футболисты, которые провели на поле меньше времени, появившись в ходе второго тайма, остались на поле и приступили к дополнительной тренировке. А на второй день сбора в программе работы команды числилось два занятия.
Сегодня, 14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Уже 24 марта динамовцам в составе сине-желтой жены предстоит сойтись в поединки с шотландцами в плей-офф квалификации на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.
Напомним, до этого Петраков побывал в лагерях «Шахтера» и «Днепра-1».
Источник — ФК Динамо Киев
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