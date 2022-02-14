ФОТО. Петраков прибыл в тренировочный лагерь Динамо

Главный тренер сборной Украины посмотрел, как работают подопечные Мирчи Луческу

  • 14.02.2022 15:13
  • 589 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Петраков прибыл в тренировочный лагерь Динамо
© ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. 13 февраля команда провела контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии «Инджии», в котором одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Сразу после финального свистка те футболисты, которые провели на поле меньше времени, появившись в ходе второго тайма, остались на поле и приступили к дополнительной тренировке. А на второй день сбора в программе работы команды числилось два занятия.

Сегодня, 14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Уже 24 марта динамовцам в составе сине-желтой жены предстоит сойтись в поединки с шотландцами в плей-офф квалификации на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, до этого Петраков побывал в лагерях «Шахтера» и «Днепра-1».

ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

 

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 14.02.2022 15:34
    0
    Петраков хоть на старости лет хоть по миру поездиет на халяву
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    online
    LFC, 14.02.2022 15:26
    -1
    Вот и правильно - базовый клуб сборной вот тут и нужно много времени проводить а не по ржавым сараям с 2 украинцами в составе шататься!
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    Face Control, 14.02.2022 15:27
    -2
    На поленья смотреть?
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