Шахтер в Турции: тренировку посетил Александр Петраков

10 февраля «Шахтер» провел вечернюю тренировку в Белеке. Две группы отработали на поле Regnum Carya примерно по 80 минут, а программа сессии была насыщенной и сбалансированной.

В качестве разминки и разогрева сегодня послужили эстафеты. Дальше «оранжево-черные» сосредоточили внимание на тактике: контроль мяча на ограниченных участках под прессингом, выход из обороны и атакующие действия. Реализовать эти игровые упражнения основе помогала группа футболистов «Шахтера» U19. Завершилось же занятие бегом.

Добавим, что за тренировкой наблюдал главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков, а полузащитники Манор Соломон и Алан Патрик занимались по индивидуальной программе.