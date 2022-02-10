Шахтер в Турции: тренировку посетил Александр Петраков

Наставник сборной Украины лично наблюдал за футболистами донецкой команды

  • 10.02.2022 19:54
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Шахтер в Турции: тренировку посетил Александр Петраков
© ФК Шахтер Донецк

10 февраля «Шахтер» провел вечернюю тренировку в Белеке. Две группы отработали на поле Regnum Carya примерно по 80 минут, а программа сессии была насыщенной и сбалансированной.

В качестве разминки и разогрева сегодня послужили эстафеты. Дальше «оранжево-черные» сосредоточили внимание на тактике: контроль мяча на ограниченных участках под прессингом, выход из обороны и атакующие действия. Реализовать эти игровые упражнения основе помогала группа футболистов «Шахтера» U19. Завершилось же занятие бегом.

Добавим, что за тренировкой наблюдал главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков, а полузащитники Манор Соломон и Алан Патрик занимались по индивидуальной программе.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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