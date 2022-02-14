Малиновский – лидер сезона по голам из-за пределов штрафной в Серии А

В матче 25-го тура Серии A «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).



Украинец Руслан Малиновский во втором тайме открыл счет в матче, забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади.



Стоит отметить, что ни один игрок в этом сезоне Серии А не забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем Руслан Малиновский. На счету украинца пять таких мячей. Всего он забил шесть голов в текущем сезоне.