Малиновский – лидер сезона по голам из-за пределов штрафной в Серии А

Руслан забил уже пять таких голов

  • 14.02.2022 12:31
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Малиновский – лидер сезона по голам из-за пределов штрафной в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 25-го тура Серии A «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). 
 
Украинец Руслан Малиновский во втором тайме открыл счет в матче, забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади.
 
Стоит отметить, что ни один игрок в этом сезоне Серии А не забил больше голов из-за пределов штрафной площади, чем Руслан Малиновский. На счету украинца пять таких мячей. Всего он забил шесть голов в текущем сезоне.

Источник — Squawka

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