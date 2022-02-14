Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Юве

В матче 25-го тура Серии A «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).
Украинец Руслан Малиновский во втором тайме открыл счет в матче, но туринский клуб сумел избежать поражения.
Веб-портал WhoScored поставил Малиновскому, который появился лишь на 60-й минуте, оценку 7.43. Это третья самая высокая оценка в составе бергамасков. Больше получили лишь Мартен Де Рон (7.54) и Тен Копмейнерс (7.85).
Лучшим в составе «Ювентуса» оказался Данило, который сравнял счет (7.88).
Источник — WhoScored.com
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Наполи, Интеру и Ювентусу Малина забивал в этом сезоне!
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