Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Юве

Руслан забил красивый гол, но для победы этого не хватило

  • 14.02.2022 11:41
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  • 1 комментарий
Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Юве
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура Серии A «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). 
 
Украинец Руслан Малиновский во втором тайме открыл счет в матче, но туринский клуб сумел избежать поражения.
 
Веб-портал WhoScored поставил Малиновскому, который появился лишь на 60-й минуте, оценку 7.43. Это третья самая высокая оценка в составе бергамасков. Больше получили лишь Мартен Де Рон (7.54) и Тен Копмейнерс (7.85).  
 
Лучшим в составе «Ювентуса» оказался Данило, который сравнял счет (7.88).  

Источник — WhoScored.com

(6 голосов)

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Комментарии
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    VK-Sport, 14.02.2022 12:16
    0
    Малиновский продолжает решать в ключевых матчах сезона!
    Наполи, Интеру и Ювентусу Малина забивал в этом сезоне!
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