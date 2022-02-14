Экс-тренер академии Динамо: «Украина – очень странная и сложная страна»

Испанец признался, что ему посоветовали эвакуировать членов семьи

  • 14.02.2022 09:53
  • 2732 просмотра
  • 3 комментария
Экс-тренер академии Динамо: «Украина – очень странная и сложная страна»
© ФК Динамо. Рамон Катала

Бывший тренер академии «Динамо» испанец Рамон Катала рассказал, что дипломаты посоветовали ему вывести членов семьи из Украины на фоне возрастающей вероятности вторжения регулярной армии РФ.

«Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра».

«Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском «Динамо» были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом», - отметил Катала.

Рамон Катала работал тренером академии «Динамо» с 2019 по 2021 годы. В настоящий момент он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии.

Источник — Marca

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv, 14.02.2022 10:19
    +3
    Іспанія дуже дивна країна! Там одні говорять іспанською, а другі каталонською! Але якось ладять одне з одним!
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    online
    Standard, 14.02.2022 10:32
    +2
    Що тут дивного. Московити так шосту частину суші окупували.
    Винищують геноцидом чужі народи, залишають там свої личинки, а потім йдуть їх "визволяти".
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    online
    andi Mir, 14.02.2022 10:39
    0
    А что его семья делает в Украине, если он старый испанец и жена тоже явно испанка и работает он вообще в Ливии? Или это уже другая - украинская семья, с молодой женой падкой на деньги?
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