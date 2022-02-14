Экс-тренер академии Динамо: «Украина – очень странная и сложная страна»

Бывший тренер академии «Динамо» испанец Рамон Катала рассказал, что дипломаты посоветовали ему вывести членов семьи из Украины на фоне возрастающей вероятности вторжения регулярной армии РФ.

«Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность обратного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она намного ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра».

«Украина – очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. В киевском «Динамо» были тренеры, которые разговаривали по-русски, а другие – по-украински, но они неплохо ладили друг с другом», - отметил Катала.

Рамон Катала работал тренером академии «Динамо» с 2019 по 2021 годы. В настоящий момент он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии.