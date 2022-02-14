Бога не наказывают. Жереми провел 100 матчей в Серии А без горчичников

Атакующий полузащитник «Аталанты» Жереми Бога стал первым полевым игроком в чемпионате Италии с сезона-1994/95 (когда за победу стали присуждать 3 очка), которого судьи ни разу не наказали предупреждением в первых 100 матчах.
Юбилейным матчем стал поединок 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1), в котором Бога появился в стартовом составе и был заменен в добавленное время на Марио Пашалича.
«Аталанта» арендовала Бога у «Сассуоло» в январе. В этом сезоне Жереми провел 13 матчей в Серии А и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Opta
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