Бога не наказывают. Жереми провел 100 матчей в Серии А без горчичников

Атакующий полузащитник «Аталанты» Жереми Бога стал первым полевым игроком в чемпионате Италии с сезона-1994/95 (когда за победу стали присуждать 3 очка), которого судьи ни разу не наказали предупреждением в первых 100 матчах.

Юбилейным матчем стал поединок 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1), в котором Бога появился в стартовом составе и был заменен в добавленное время на Марио Пашалича.

«Аталанта» арендовала Бога у «Сассуоло» в январе. В этом сезоне Жереми провел 13 матчей в Серии А и отдал 3 результативные передачи.