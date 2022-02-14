Унион Берлин

В поединке 22-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила берлинский «Унион» со счетом 3:0. 32-летний атакующий полузащитник гостей Марко Ройс отметился дублем.
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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