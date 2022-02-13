22-й тур
Унион Берлин
0 : 3
Боруссия Д
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Ройса. Боруссия Дортмунд разгромила Унион в гостях

«Шмели» отправили в ворота хозяев три безответных мяча

  • 13.02.2022 18:54
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Дубль Ройса. Боруссия Дортмунд разгромила Унион в гостях
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 22-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила берлинский «Унион» со счетом 3:0. 32-летний атакующий полузащитник гостей Марко Ройс отметился дублем.

«Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд — 0:3
Голы: Ройс, 18, 25, Геррейру, 71

«Унион» Берлин: Люте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейньер, 90), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).
Предупреждения: Баумгартль (35), Брандт (39), Мевальд (76), Кнохе (90), Шафер (90).

Источник — Sport.ua

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