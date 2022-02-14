Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн. LIVE

14 февраля в 13:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определит турнирную сетку от 1/8 финала до финального матча.
В плей-офф будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).
Получит соперника в 1/8 финала и киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти.
Возможные соперники «Динамо» (победители групп, кроме «Бенфики»)
- ПСЖ (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Спортинг (Португалия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Ювентус (Италия)
Порядок жеребьевки
В жеребьевке 1/8 финала примут участие 8 победителей групп и 8 победителей стыковых матчей. В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе Пути Лиги чемпионов (например, «Динамо» не сыграет с «Бенфикой»). Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся, посева нет.
Шары с победителями групп поместят в чашу Победители групп, с победителями стыковых матчей – в чашу Победители стыковых матчей. После этого из чаш будут доставать по одному шару и перемешивать в пустой чаше посередине. Команда, шар с названием которой достанут из чаши посередине первым, играет дома.
Все стадии плей-офф играются в формате одного матча. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала будет слепой. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрей» в Ньоне.
Даты матчей
- 1/8 финала: 1/2 марта
- 1/4 финала: 15/16 марта
- 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
- Финал: 25 апреля, Ньон
Юношеская лига УЕФА
Жеребьевка 1/8 финала
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Победители групп
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Победители стыковых матчей
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Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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