Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн. LIVE

14 февраля в 13:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определит турнирную сетку от 1/8 финала до финального матча.

В плей-офф будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Получит соперника в 1/8 финала и киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти.

Возможные соперники «Динамо» (победители групп, кроме «Бенфики»)

ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) РБ Зальцбург (Австрия)

РБ Зальцбург (Австрия) Ювентус (Италия)

Порядок жеребьевки

﻿В жеребьевке 1/8 финала примут участие 8 победителей групп и 8 победителей стыковых матчей. В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе Пути Лиги чемпионов (например, «Динамо» не сыграет с «Бенфикой»). Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся, посева нет.

Шары с победителями групп поместят в чашу Победители групп, с победителями стыковых матчей – в чашу Победители стыковых матчей. После этого из чаш будут доставать по одному шару и перемешивать в пустой чаше посередине. Команда, шар с названием которой достанут из чаши посередине первым, играет дома.

Все стадии плей-офф играются в формате одного матча. ﻿Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала будет слепой. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрей» в Ньоне.

Даты матчей

1/8 финала: 1/2 марта

1/4 финала: 15/16 марта

1/2 финала: 22 апреля, Ньон

Финал: 25 апреля, Ньон

Юношеская лига УЕФА

Жеребьевка 1/8 финала

Победители групп Победители стыковых матчей ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Бенфика (Португалия)

Бенфика (Португалия) Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) РБ Зальцбург (Австрия)

РБ Зальцбург (Австрия) Ювентус (Италия) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) Атлетико (Испания)

Атлетико (Испания) Боруссия Дортмунд (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) Генк (Бельгия)

Генк (Бельгия) Динамо Киев (Украина)

(Украина) Жилина (Словакия)

Жилина (Словакия) Мидтьюлланд (Дания)

Мидтьюлланд (Дания) Севилья (Испания)

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА.