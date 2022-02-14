Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн. LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 14 февраля в 13:00 по Киеву

  • 14.02.2022 02:35
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Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги. Кто для Динамо? Смотреть онлайн. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля в 13:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определит турнирную сетку от 1/8 финала до финального матча.

В плей-офф будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Получит соперника в 1/8 финала и киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти.

Возможные соперники «Динамо» (победители групп, кроме «Бенфики»)

  •  ПСЖ (Франция)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Ювентус (Италия)

Порядок жеребьевки

﻿В жеребьевке 1/8 финала примут участие 8 победителей групп и 8 победителей стыковых матчей. В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе Пути Лиги чемпионов (например, «Динамо» не сыграет с «Бенфикой»). Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся, посева нет.

Шары с победителями групп поместят в чашу Победители групп, с победителями стыковых матчей – в чашу Победители стыковых матчей. После этого из чаш будут доставать по одному шару и перемешивать в пустой чаше посередине. Команда, шар с названием которой достанут из чаши посередине первым, играет дома.

Все стадии плей-офф играются в формате одного матча. ﻿Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала будет слепой. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрей» в Ньоне.

Даты матчей

  • 1/8 финала: 1/2 марта
  • 1/4 финала: 15/16 марта
  • 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
  • Финал: 25 апреля, Ньон

Юношеская лига УЕФА

Жеребьевка 1/8 финала

Победители групп

Победители стыковых матчей
  •  ПСЖ (Франция)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Бенфика (Португалия)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Ювентус (Италия)
  •  АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  •  Атлетико (Испания)
  •  Боруссия Дортмунд (Германия)
  •  Генк (Бельгия)
  •  Динамо Киев (Украина)
  •  Жилина (Словакия)
  •  Мидтьюлланд (Дания)
  •  Севилья (Испания)

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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