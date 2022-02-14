Гасперини отказался общаться с прессой после ничьи с Ювентусом

Тренер «Аталанты» оказался недоволен судейством

  • 14.02.2022 02:11
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Гасперини отказался общаться с прессой после ничьи с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в 21:45 прошел матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус» (1:1).

Украинец Руслан Малиновский забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче (1:0). Отметим, что хавбек «Аталанты» вышел на замену на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля.

Как сообщает итальянская пресса, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался говорить с журналистами после ничьи. Отмечается, что тренер был недоволен действиями судей.

Источник — Football-Italia

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