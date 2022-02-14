24-й тур Лиги 1. Голы Бакамбу и Милика принесли победу Марселю

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Мец» со счетом 2:1.
На голы Седрика Бакамбу и Аркадиуша Милика хозяева ответили точным ударом Дигбо Майга.
«Марсель» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице после ПСЖ.
Лига 1. 24-й тур
Мец – Марсель – 1:2
Голы: Майга, 52 – Бакамбу, 26, Милик, 82
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Маига (Мец).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Марсель).
Источник — Sport.ua
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