Рома вырвала ничью у Сассуоло благодаря голу Кристанте в концовке игры

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (2:2).
Тэмми Абрахам с пенальти вывел гостей вперед. Крис Смоллинг забил в свои ворота, Хамед Траоре на 73-й минуте вывел в лидеры хозяев поля. Римляне спаслись от поражения благодаря голу Брайана Кристанте в концовке игры.
С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве, когда с поля был удален Джанмарко Феррари.
«Сассуоло» набрал 30 очков и теперь на 12-й позиции. У «Ромы» 40 очков и 7-е место.
Серия A. 25-й тур
Сассуоло – Рома – 2:2
Голы: Абрахам, 45+1, пенальти (0:1). Смоллинг, 47, автогол (1:1). Траоре, 73 (2:1). Кристанте, 90 (2:2)
Сассуоло: Консильи, Мерт Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Каан Айхан, 80), Траоре, Матеус Энрике (Харруи, 67), Берарди (Сейде, 84), Дефрель (Руан, 80)
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Перес, 83), Винья (Мэйтланд-Найлс, 77), Смоллинг, Манчини (Верету, 77), Кумбулла, Пеллегрини, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Мхитарян, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69)
Предупреждения: Феррари, 19. Берарди, 45. Лопес, 45 – Манчини, 21. Кумбулла, 83
Удаления: Феррари, 78 (вторая ж.к).
Судья: Гвида (Италия)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
|78'
|Джанмарко Феррари (Сассуоло) получает красную карточку.
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
|47'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Руи Патрисиу (Рома).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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