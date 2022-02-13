Карлос ДЕ ПЕНА: «Рад за забитый гол»

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал победу в товарищеском поединке с «Инджией» (4:0).

Де Пена вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и сделал счет 2:0 в пользу своей команды на 44-й минуте. На 66-й минуте де Пена был заменен на Яцыка.

«Продолжаем подготовку к чемпионату! Рад за гол!», — написал де Пена после матча.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.