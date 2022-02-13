Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч с Ювентусом

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав «Аталанты» на поединок 25-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса».

Малиновский начнет матч на скамейке запасных.

Поединок «Аталанта» — «Ювентус» состоится в воскресенье, 13 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.