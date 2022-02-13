Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч с Ювентусом

Украинский полузащитник начнет поединок в запасе своей команды

  • 13.02.2022 20:57
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Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав «Аталанты» на поединок 25-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса».

Малиновский начнет матч на скамейке запасных.

Поединок «Аталанта» — «Ювентус» состоится в воскресенье, 13 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

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