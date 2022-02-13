ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард перешел из Львова в грузинский клуб

26-летний форвард Алваро будет защищать цвета грузинского клуба «Дила»

  • 13.02.2022 20:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард перешел из Львова в грузинский клуб
© ФК Дила. Алваро

Бразильский легионер «Львова» Алваро покинул команду УПЛ и отправился в аренду в Грузию.

26-летний бразильский форвард официально присоединился к клубу «Дила» из Грузии и готовится к дебюту в команде.

Алваро подписал контракт, срок действия которого на разглашается. Ранее речь шла об аренде на один год.

Бразилец отыграл за львовский клуб 3 сезона, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 71 матче.

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