ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард перешел из Львова в грузинский клуб

Бразильский легионер «Львова» Алваро покинул команду УПЛ и отправился в аренду в Грузию.
26-летний бразильский форвард официально присоединился к клубу «Дила» из Грузии и готовится к дебюту в команде.
Алваро подписал контракт, срок действия которого на разглашается. Ранее речь шла об аренде на один год.
Бразилец отыграл за львовский клуб 3 сезона, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 71 матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.