Георгий СУДАКОВ: «Это новый шаг в будущее. Я очень доволен»

Украинский игрок «Шахтера» прокомментировал продление контракта с донецким клубом

  • 13.02.2022 17:18
  • 286 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «Это новый шаг в будущее. Я очень доволен»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаково новом контракте, планах на будущее и мотивации.

– Поздравляем с подписанием нового контракта с клубом! Как впечатления?
– Впечатления только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство «Шахтера» за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

– Кем себя видишь в «Шахтере» в будущем, какие планы строишь?
– Конечно же, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.

– Насколько подписание нового контракта мотивирует тебя?
– Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
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    Артур Деменко, 13.02.2022 17:52
    0
    Понятно рад, думаю за подняли после последнего интервью
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