Доха. Марченко проиграл в финале квалификации

Илья Марченко не сумел пробиться в основную сетку турнира АТР в Дохе (Катар). В финале квалификации украинец в двух сетах проиграл словаку Йозефу Ковалику. Матч продолжался 1 час и 50 минут.
Квалификация. Финал
Илья Марченко (Украина, 4) – Йозеф Ковалик (Словакия, 6) – 1:6, 6:7 (8)
Вчера в полуфинале украинец обыграл Максима Жанвье.
Источник — Sport.ua
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