Марченко вышел в финал квалификации турнира ATP в Дохе

Украинский теннисист Илья Марченко (№170 ATP) пробился в финал квалификации в рамках турнира ATP 250 в Катаре.
В стартовом матче отбора украинец, посеянный под четвертым номером, одолел Максима Жанвье из Франции.
Доха. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 6:4, 7:6(3)
В финале отборочных соревнований украинец сыграет против Йозефа Ковалика из Словакии (№170 ATP).
Источник — Sport.ua
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