Марченко вышел в финал квалификации турнира ATP в Дохе

Илья будет сражаться з путевку в основу

  • 12.02.2022 14:50
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  • 1 комментарий
Марченко вышел в финал квалификации турнира ATP в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№170 ATP) пробился в финал квалификации в рамках турнира ATP 250 в Катаре.
 
В стартовом матче отбора украинец, посеянный под четвертым номером, одолел Максима Жанвье из Франции. 
 
Доха. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 6:4, 7:6(3)
 
В финале отборочных соревнований украинец сыграет против Йозефа Ковалика из Словакии (№170 ATP).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Oksana Karpevych, 12.02.2022 15:02 (изменен)
    0
    І Марченко 170 ATP і Йозеф Ковалік 170 ATP. Шановні редактори, ви явно щось чудите Опустили українця аж на десять позицій
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