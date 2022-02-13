Михаил МУДРИК: «Рад, что Шахтер мне доверяет»

Хавбек «Шахтера» - о продлении контракта

  • 13.02.2022 16:35
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Михаил МУДРИК: «Рад, что Шахтер мне доверяет»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал продление контракта с донецким клубом:

– Сегодня ты заключил новый контракт с «Шахтером». Какие эмоции после подписания?
– Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как «Шахтер». Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.

– В 2021 году ты стал лучшим футболистом «Шахтера» по версии болельщиков. За счет чего это оказалось возможным?
– В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.

– Кем ты видишь себя в «Шахтере» через пару лет, какие планы строишь на будущее вместе с клубом?
– Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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