Михаил МУДРИК: «Рад, что Шахтер мне доверяет»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал продление контракта с донецким клубом:

– Сегодня ты заключил новый контракт с «Шахтером». Какие эмоции после подписания?

– Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как «Шахтер». Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.

– В 2021 году ты стал лучшим футболистом «Шахтера» по версии болельщиков. За счет чего это оказалось возможным?

– В первую очередь за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.

– Кем ты видишь себя в «Шахтере» через пару лет, какие планы строишь на будущее вместе с клубом?

– Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами.