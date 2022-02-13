Йожеф САБО: «Решение перейти в Шахтер было большой ошибкой Коноплянки»

Специалист считает, что Евгений так и не показал себя за рубежом

  • 13.02.2022 14:42
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Йожеф САБО: «Решение перейти в Шахтер было большой ошибкой Коноплянки»
© Instagram. Евгений Коноплянка

Экс-наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал переход полузащитника Евгения Коноплянки в «Краковию».
 
— Мы помним, сколько было информации о вариантах продолжения Коноплянкой карьеры — то он в Турцию ехал, то в Испанию, то в «Динамо» и так далее. В результате едет в Польшу. Я бы не сказал, что это такая уже ведущая футбольная страна, по большому счету не лучше Украины. Но деваться Евгению некуда, выбора в его возрасте уже нет. Сейчас все зависит от него, как он сможет себя показать в новом клубе, в новом чемпионате.
 
— Есть шанс, что в нынешних условиях с его амплуа он сможет показать себя именно в польском чемпионате?
— Думаю, что да. У него есть много хороших качество. Но есть и плохие, которые присущи не только ему, но и многим нашим другим футболистам, которые едут за границу — их не учат отбирать. А сегодня совсем другой футбол — десять атакуют и десять отбирают. Взять тот же чемпионат Франции. Месси, который перешел в ПСЖ — даже он после потери мяча идет в отбор.
 
— Евгений решился на достаточно непростой шаг, разорвав контракт с «Шахтером», где он сидел на «банке», но при этом ему «капала» приличная зарплата. Согласны, что на такой поступок не решился Андрей Ярмоленко? Или ему, в отличие от Коноплянки, реально есть, что терять в «Вест Хэме», кроме хороших денег?
— Ярмоленко брали на тот момент, как самого лучшего, самого везучего футболиста в Украине и в «Динамо». Все думали, что он за рубежом заиграет, но вышло наоборот. Опять же — это совершенно другого уровня футбол, другие чемпионаты. Англия, Италия, Франция — посмотрите, какие там единоборства, просто не дают мяч принять, все делается в одно-два касания. Наши футболисты к этому не приучены. Поставили Ярмоленко на кубковый матч — и то проиграли.
 
— В какой момент карьера Коноплянки, который небезосновательно подавал большие надежды, перестала идти вверх и чего не хватило, чтобы этого избежать?
— Он не показал себя за рубежом, в результате чего оказался на скамейке, из-за отсутствия практики был потерян нужный игровой тонус. Плюс я считаю, что решение вернуться в наш чемпионат было большой его ошибкой. Тем более, в такую сильную команду, как «Шахтер», где на одно место претендуют по два-три футболиста. Ему нельзя было этого делать, но уже что случилось, то случилось.
 
— Тренер «Краковии» отметил, что Коноплянка хочет вернуться в сборную Украины, да и сам Евгений об этом говорил. Насколько это реально в его нынешнем положении, тем более, что он в условиях крайне ограниченного времени? И насколько он может вписаться в нынешнюю команду Александра Петракова?
— Думаю, что Петраков не будет на него рассчитывать, поскольку он пошел в польский чемпионат, который, как я уже говорил, не самого сильного уровня. А как он себя проявит, будет ли звездой тамошнего футбола — неизвестно. Многое зависит от того, поверит ли в Коноплянку тренер, будет ли ставить его на игры. Если решит, что Евгений не тянет, тот однозначно сядет на скамейку. Да, он вполне мог бы вписаться в схему Петракова, который склонен к игре в три центрбека. Но опять же — эта схема подразумевает абсолютно всех игроков умение отбирать, ведь если где-то провал, появляются свободные зоны, куда на скорости может ворваться соперник. Так что будет видно, что будет у Коноплянки в ближайшее время, какие будут его окружать футболисты. Это во много предопределит его перспективы.

Коноплянка в Краковии: шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед

Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vyachik Свительский, 13.02.2022 15:02
    0
    Ну так чудак выбрал деньги вместо карьеры поэтому и выбрал Шахтер.
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