Динамо назвало следующего соперника на сборе в Турции

Стал известен соперник «Динамо» по второму спаррингу на заключительном учебно-тренировочном сборе, который киевская команда проводит в турецком Белеке.

«Бело-синие» сыграют с трехкратным чемпионом Казахстана – «Кайратом» из Алматы. Матч состоится во вторник, 15 февраля.

Как и все поединки киевлян на сборах в Турции, эта встреча пройдет на арене Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Динамо отправилось на заключительный зимний сбор