Динамо назвало следующего соперника на сборе в Турции

Стал известен соперник «Динамо» по второму спаррингу на заключительном учебно-тренировочном сборе, который киевская команда проводит в турецком Белеке.
«Бело-синие» сыграют с трехкратным чемпионом Казахстана – «Кайратом» из Алматы. Матч состоится во вторник, 15 февраля.
Как и все поединки киевлян на сборах в Турции, эта встреча пройдет на арене Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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По дренажу просто шик
По дренажу просто шик
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