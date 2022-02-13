Динамо назвало следующего соперника на сборе в Турции

«Бело-синие» сыграют с трехкратным чемпионом Казахстана

  • 13.02.2022 12:53
  • 420 просмотров
  • 3 комментария
Динамо назвало следующего соперника на сборе в Турции
© ФК Динамо Киев

Стал известен соперник «Динамо» по второму спаррингу на заключительном учебно-тренировочном сборе, который киевская команда проводит в турецком Белеке.

«Бело-синие» сыграют с трехкратным чемпионом Казахстана – «Кайратом» из Алматы. Матч состоится во вторник, 15 февраля. 

Как и все поединки киевлян на сборах в Турции, эта встреча пройдет на арене Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Динамо отправилось на заключительный зимний сбор

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Саша Денисов, 13.02.2022 12:58 (изменен)
    +1
    Умник, 13.02.2022 12:56
    Кто знает этот стадион на территории отеля или нет.?
    По дренажу просто шик
    Если на Google Map смотреть, то рядом с отелем находится. Там вообще место интересное. Вокруг этого комплекса вообще ничего нет. Пустырь сплошной и до моря далековато
    Ссылка
    Умник, 13.02.2022 12:56
    +1
    Кто знает этот стадион на территории отеля или нет.?
    По дренажу просто шик
    Ссылка
    online
    =🐅=, 13.02.2022 13:06
    0
    Кайрат - бронзовый. После Тобола и Астаны. Но из прошлого.)
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