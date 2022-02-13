ВИДЕО. Динамо отправилось на заключительный зимний сбор

13 февраля киевское «Динамо» отправилось на заключительный зимний тренировочный сбор, который команда снова проведет в Турции.



«Бело-синие» прибыли в аэропорт «Борисполь» ранним утром и вылетели в Анталию в 09:00.



Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч на сборе. Соперник – сербская «Инджия». В целом, на этот сбор запланировано проведение пяти товарищеских матчей.