ВИДЕО. Динамо отправилось на заключительный зимний сбор

13 февраля киевское «Динамо» отправилось на заключительный зимний тренировочный сбор, который команда снова проведет в Турции.
«Бело-синие» прибыли в аэропорт «Борисполь» ранним утром и вылетели в Анталию в 09:00.
Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч на сборе. Соперник – сербская «Инджия». В целом, на этот сбор запланировано проведение пяти товарищеских матчей.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.