Йозуа КИММИХ: «Худшая игра сезона для Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал сенсационное поражение 2:4 от «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги:

«Худшая игра сезона, мы упустили все, что необходимо для победы. Если что-то такое происходит один раз за сезон, то я скажу: «Время от времени это может случаться». Но такое случилось не впервые, так что мы должны проявлять осторожность.

Это не очень связано с планом или тактикой, скорее, это зависит от нашего подхода к игре. Мы точно должны задать вопросы самим себе. Точно ли это менталитет «Баварии»?».