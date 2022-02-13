Николай МОРОЗЮК: «За долю секунды принял решение пробить»

Лидер «Черноморца» забил невероятный гол в ворота «Вереса»

  • 13.02.2022 10:28
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Николай МОРОЗЮК: «За долю секунды принял решение пробить»
© ФК Черноморец. Николай Морозюк

Защитник одесского «Черноморца» Николай Морозюк прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:2, пен. 4:2) в матче Winter Cup 2022, а также рассказал, как ему удалось забить лучший гол на турнире. Напомним, что одесситы заняли третье место.

«Хорошие впечатления. Есть ошибки, но много приятных моментов, над которыми мы работаем, и есть прогресс. Есть моменты, над которыми надо работать, ведь в каждой игре мы пропускали на последних минутах со стандартных положений. Это очень важно - такой момент может решить результат всего матча.

Мой гол? В футболе много времени на раздумия не дают, надо быстро принимать решение. За долю секунды принял решение пробить. Хорошо, что так получилось», - сказал Морозюк.

Источник — Футбол 1/2/3

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