Николай МОРОЗЮК: «За долю секунды принял решение пробить»

Защитник одесского «Черноморца» Николай Морозюк прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:2, пен. 4:2) в матче Winter Cup 2022, а также рассказал, как ему удалось забить лучший гол на турнире. Напомним, что одесситы заняли третье место.
«Хорошие впечатления. Есть ошибки, но много приятных моментов, над которыми мы работаем, и есть прогресс. Есть моменты, над которыми надо работать, ведь в каждой игре мы пропускали на последних минутах со стандартных положений. Это очень важно - такой момент может решить результат всего матча.
Мой гол? В футболе много времени на раздумия не дают, надо быстро принимать решение. За долю секунды принял решение пробить. Хорошо, что так получилось», - сказал Морозюк.
Источник — Футбол 1/2/3
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