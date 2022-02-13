Экс-игрок киевского Динамо получил Серебряный мяч клубного чемпионата мира

Дуду отметился индивидуальной наградой на турнире

  • 13.02.2022 04:24
  • 284 просмотра
  • 3 комментария
Экс-игрок киевского Динамо получил Серебряный мяч клубного чемпионата мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

В финале клубного чемпионата мира бразильский «Палмейрас» уступил «Челси» со счетом 1:2.

Бывший игрок киевского «Динамо» Дуду, выступающий за «Палмейрас», получил «Серебряный мяч», став вторым лучшим игроком чемпионата.

«Золотой мяч» и звание лучшего игрока турнира достались защитнику «Челси» Тиаго Силве.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Fitness2643, 13.02.2022 05:28
    +1
    UkrainianUPL, 13.02.2022 04:27
    Жодний бразилець не заграв в Динамо. Дуду Андре и т.п. Динамо не вміє працювати із бразильськими гравцями
    Данило Сильва 149 игра, 3 мяча
    Ринкон, 139 игр, 48 мячей
    Бетао 106 игр
    Корреа 75 игр, 12 мячей
    Клебер 74 игр, 28 мячей
    Родольфо 56 игр, 7 мячей
    Глупости говоришь, просто дитё ещё раз не знаешь истории
    Ссылка
    Lesovij7, 13.02.2022 05:31
    0
    UkrainianUPL, 13.02.2022 04:27
    Жодний бразилець не заграв в Динамо. Дуду Андре и т.п. Динамо не вміє працювати із бразильськими гравцями
    Да в Динамо в принципе заиграло мало легионеров и не важно с какой они страны, просто шахтер давал бразильцам время на раскачку, суркис же, покупал и сразу требовал результат . Были и бразильцы которые заиграли, Силва, ринкон, корреа, дело не в национальности, дело в структуре клуба
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    UkrainianUPL, 13.02.2022 04:27
    -1
    Жодний бразилець не заграв в Динамо. Дуду Андре и т.п. Динамо не вміє працювати із бразильськими гравцями
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