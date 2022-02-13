Экс-игрок киевского Динамо получил Серебряный мяч клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира бразильский «Палмейрас» уступил «Челси» со счетом 1:2.
Бывший игрок киевского «Динамо» Дуду, выступающий за «Палмейрас», получил «Серебряный мяч», став вторым лучшим игроком чемпионата.
«Золотой мяч» и звание лучшего игрока турнира достались защитнику «Челси» Тиаго Силве.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ринкон, 139 игр, 48 мячей
Бетао 106 игр
Корреа 75 игр, 12 мячей
Клебер 74 игр, 28 мячей
Родольфо 56 игр, 7 мячей
Глупости говоришь, просто дитё ещё раз не знаешь истории
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.