Зинченко получил наименьшую оценку из игроков Ман Сити, вышедших в старте

В поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» со счетом 4:0.
Весь матч на поле провел украинский защитник манчестерского клуба Александр Зинченко.
Авторитетный портал Whoscored оценил игру украинца оценкой 7,2. Этот балл стал наименьшим среди игроков «Сити», которые вышли в стартовом составе.
Источник — Sport.ua
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