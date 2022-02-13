В поединке 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
|58'
|Фелипе (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.