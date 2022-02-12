Ефим КОНОПЛЯ: «На сборе было тяжеловато, некоторые вещи не получались»

Автор победного гола в матче с карагандинским «Шахтером» Ефим Конопля рассказал об игре и подготовке к возобновлению сезона.

– Ефим, поздравляем с забитым мячом! Как оценишь матч?

– Спасибо. Мы работали в своем ключе, делали то, что тренируем, что от нас требует тренер. Некоторые вещи не получались – не знаю, с чем это связано, может быть, с тем что опять возобновили работу. Лично я уже долго не играл и только восстановился после травмы, поэтому мне было тяжеловато, пока не понял партнеров по команде и не почувствовал ритм игры. В принципе, результат закономерный, даже мы должны были выигрывать с более крупным счетом, потому что соперник, по сути, ничего не создал.

– Как оценишь свои физические кондиции? Придал ли тебе забитый мяч уверенности и дополнительной мотивации?

– Сегодня своей игрой не сильно доволен. Есть очень многое, над чем нужно работать, – над физическими кондициями, в первую очередь, над техническими и тактическими. А голу я рад – он принес победу команде. Именно для этого мы и играли.

– Как команда настраивалась на матч? Как шла подготовка?

– Подготовка прошла в обычном ключе. Несколько дней по одной тренировке, но они были интенсивными. Готовились, как всегда, на полную, ведь для нас не имеет значения, сборы это или чемпионат.

– Как тебе второй этап зимней подготовки, режим матчей и тренировок?

– Все отлично, супер. Есть время восстанавливаться, есть время активно проводить вечера, чтобы не засиживаться в комнатах. Работаем по плану. Все идет так, как мы ожидали. Дальше будет больше.