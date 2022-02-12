Михаил МУДРИК: «К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят»

Полузащитник «горняков» Михаил Мудрик поделился мнением о матче с «Шахтером» из Караганды и прогрессе команды.
– Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?
– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.
– Каков прогресс «Шахтера» по сравнению с первыми днями сборов?
– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.
– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?
– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Здесь надо все таки уверенность приобретать, тем более 47 игр без победы Марика
Говорят рекорд Европы. Надо продолжать серию побед
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