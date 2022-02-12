Михаил МУДРИК: «К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят»

Полузащитник «горняков» Михаил Мудрик поделился мнением о матче с «Шахтером» из Караганды и прогрессе команды.

– Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?

– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.

– Каков прогресс «Шахтера» по сравнению с первыми днями сборов?

– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.

– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?

– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе.