Михаил МУДРИК: «К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят»

Полузащитник «Шахтере» – о состоянии команды

  • 12.02.2022 19:51
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Михаил МУДРИК: «К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «горняков» Михаил Мудрик поделился мнением о матче с «Шахтером» из Караганды и прогрессе команды.

– Михаил, как оценишь игру? Что получилось, а над чем команде еще нужно поработать?
– Тяжело дать оценку в общем, потому что мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов на пятьдесят, но еще есть много факторов, над которыми стоит работать.

– Каков прогресс «Шахтера» по сравнению с первыми днями сборов?
– В тактическом плане готовы намного лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые оплошности, а сейчас уже намного лучше.

– Насколько увеличились нагрузки на втором сборе?
– Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
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    avk2307, 12.02.2022 20:24
    +1
    С Мариуполем на 100%будут готовы.
    Здесь надо все таки уверенность приобретать, тем более 47 игр без победы Марика
    Говорят рекорд Европы. Надо продолжать серию побед
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