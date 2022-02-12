Важная победа. Эвертон без Миколенко разгромил Лидс

«Эвертон» в матче чемпионата Англии разобрался с «Лидсом» со счетом 3:0. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 22 очка и на 5 пунктов отдалилась от зоны вылета.
Украинец Виталий Миколенко из-за коронавируса матч пропустил.
Чемпионат Англии. 25-й тур
Эвертон - Лидс 3:0
Голы: Коулмэн, 10, Кин, 23, Ришарлисон, 78
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0
Уотфорд - Брайтон 0:2
Голы: Мопей, 44, Вебстер, 82
Источник — Sport.ua
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