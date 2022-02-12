Важная победа. Эвертон без Миколенко разгромил Лидс

Команда отдаляется от зоны вылета

  • 12.02.2022 18:56
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  • 1 комментарий
Важная победа. Эвертон без Миколенко разгромил Лидс
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче чемпионата Англии разобрался с «Лидсом» со счетом 3:0. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 22 очка и на 5 пунктов отдалилась от зоны вылета.

Украинец Виталий Миколенко из-за коронавируса матч пропустил.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Эвертон - Лидс 3:0
Голы: Коулмэн, 10, Кин, 23, Ришарлисон, 78

Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0

Уотфорд - Брайтон 0:2
Голы: Мопей, 44, Вебстер, 82

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 12.02.2022 19:02
    0
    Павлины в своём амплуа. То спасаются на 3:3, то летят как фанера.
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