25-й тур
Эвертон
0 : 0
Лидс
12.02.2022 17:00   ТВ-трансляция: 

Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Украинец Виталий Миколенко не поможет «ирискам» из-за положительного теста на коронавирус

  • 10.02.2022 15:00
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Эвертон

 

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро. Миколенко успел провести за английскую команду три матча – два в Кубке Англии и один в АПЛ.

В предстоящей встрече Виталий не сможет сыграть, поскольку на этой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас в турнирной таблице «Эвертон» идет 16-м, набрав за 21 поединок 19 очков. Клуб находится на серии из четырех поражений кряду в чемпионате и, вместо борьбы за еврокубки, пытается избежать вылета в Чемпионшип.

Лидс

 

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» хотели бы замахнуться еще выше, но этот сезон им пока не удается. В 22 сыгранных матчах они одержали пять побед, потерпели девять поражений и восемь раз сыграли вничью, набрав скромные 23 балла. Впереди матч против прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Холгейт, Кин, Мина, Коулмен, Аллан, Гомиш, Таунсенд, Гордон, Грэй, Ришарлисон.

«Лидс»: Меслиер – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих, Рафинья, Морено, Харрисон, Джеймс.

12 февраля, суббота

«Эвертон» – «Лидс»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности