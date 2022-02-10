В субботу, 12 ноября, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Эвертон

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро. Миколенко успел провести за английскую команду три матча – два в Кубке Англии и один в АПЛ.

В предстоящей встрече Виталий не сможет сыграть, поскольку на этой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас в турнирной таблице «Эвертон» идет 16-м, набрав за 21 поединок 19 очков. Клуб находится на серии из четырех поражений кряду в чемпионате и, вместо борьбы за еврокубки, пытается избежать вылета в Чемпионшип.

Лидс

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» хотели бы замахнуться еще выше, но этот сезон им пока не удается. В 22 сыгранных матчах они одержали пять побед, потерпели девять поражений и восемь раз сыграли вничью, набрав скромные 23 балла. Впереди матч против прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Холгейт, Кин, Мина, Коулмен, Аллан, Гомиш, Таунсенд, Гордон, Грэй, Ришарлисон.

«Лидс»: Меслиер – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих, Рафинья, Морено, Харрисон, Джеймс.

12 февраля, суббота